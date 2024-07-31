شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ود الرشيدي تحقق المركز الثالث في كأس ميرك للابتكار بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت طالبة الدكتوراه بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، ود بنت محمد الرشيدي، المركز الثالث خلال مشاركتها في مسابقة كأس ميرك الصيفي للابتكار 2024، بمدينة دارمشتات في ألمانيا من خلال ابتكار منصة حيوية تعتمد على ظاهرة حيوية حديثة الاكتشاف، تمكن من استهداف الخلايا المستهدفة (السرطانية عادة) دون المساس بالخلايا السليمة ويمكن توظيفها في مجال الأبحاث والعلاج.

وتمكنت الرشيدي من تحقيق المركز الثالث عبر مشاركتها مع "فريق الأحياء التركيبية Synthetic biology team" وتفوقها على 7 فرق مشاركة من مختلف دول العالم. كأس ميرك للابتكار وتعد الطالبة ود الرشيدي بقسم علوم الأحياء مسار الوراثة هي الوحيدة المشاركة في المسابقة من المملكة العربية السعودية، إلى جانب طالب آخر من جمهورية مصر العربية.

وتهتم المسابقة التي تنظمها شركة Merck الرائدة في مجال الأدوية والعلوم، ويشارك فيها طلاب الدكتوراه والباحثين من مختلف دول العالم لإيجاد ابتكارات تستخدمها الشركة في أحد مجالاتها (الصحة، العلوم الحياتية، الإلكترونيات) وتخدم أهدافها (علم الأورام، أمراض الجهاز العصبي، أمراض القلب والأوعية الدموية والغدد، الخصوبة).