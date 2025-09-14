تكنولوجيا: تحديث تجريبي جديد من Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعاتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Garmin التحديث التجريبي 10.36 لمستخدمي ساعات Instinct 3 AMOLED وInstinct 3 Solar وInstinct E، وذلك بعد الإصدار المستقر 10.30 الذي صدر في أغسطس 2025، لمعالجة مجموعة من الأخطاء.

بالنسبة لجميع الطرازات، عالجت الشركة مشكلة في خاصية بث معدل ضربات القلب، حيث لم تكن تعمل بشكل صحيح عند الوصول إليها من خلال مفتاح اختصار. كما تم إصلاح خطأ في نمط الفلاش المتقطع على طرازي Solar وAMOLED، حيث لم يكن ينطفئ تلقائيًا عند إنهاء النشاط.

أما مستخدمو Instinct 3 Solar وInstinct E، فقد حصلوا على إصلاح لمشكلة تتعلق بملء حقول بيانات Connect IQ داخل ميزة Connect IQ Glances، بالإضافة إلى حل لمشكلة في عرض بيانات درجة الحرارة داخل ويدجت الطقس.

كذلك عالجت Garmin مشكلة كانت تتسبب في تعطل ساعة Instinct 3 Solar عند محاولة إقرانها مع Running Dynamics Pod.

التحديث التجريبي 10.36 أصبح متاحًا الآن لجميع مستخدمي ساعات Instinct 3 وInstinct E، ويتم تثبيته عبر تطبيق Garmin Connect بشكل مباشر عبر الهواء، كما يمكن تنزيله أيضًا من خلال برنامج Garmin Express.

المصدر