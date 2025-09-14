تكنولوجيا: محاكي جديد لجهاز Nintendo Switch يصل رسميًا إلى متجر Google Play لأندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - محاكاة Nintendo Switch على أندرويد ليست جديدة، فبعد إغلاق Yuzu ظهرت العديد من النسخ المعدلة له على الهواتف. لكن رغم أن Yuzu كان متاحًا على متجر Google Play، لم تحظَ هذه النسخ بظهور رسمي على متجر التطبيقات. الآن تغيّر الوضع مع إطلاق Eden Emulator.

فقد قام مطوّرو Eden Emulator بطرح المحاكي رسميًا على متجر Google Play. ورغم أن النسخة المتاحة ليست الأحدث، فإن الفريق أكّد أن تحديث الإصدار 0.0.3 سيصل قريبًا إلى المتجر.

إتاحة المحاكي على متجر Google Play سهّلت على الكثير من مستخدمي أندرويد الحصول على محاكي Nintendo Switch. فمعظم نسخ Yuzu المعدلة كانت تتطلب التثبيت الجانبي، وهي خطوة لا يفضّلها الكثيرون.

بالنسبة لمن لا يعرف Eden، ورغم أن أرقامه المبكرة تعكس أنه ما يزال في بداياته، إلا أن مطوّره يؤكد أنه مبني على Yuzu لكن مع “تغييرات حقيقية وملموسة”. في الواقع، الإصدار 0.0.3 أصلح عددًا من الأخطاء وقدّم دفعة واضحة في الأداء.

الأهم أن النسخة الأحدث من Eden Emulator أضافت دعمًا للعبة Hollow Knight: Silksong، وهي لعبة ميترويدفينيا حققت شهرة واسعة. ومع ذلك، فإن هذا الظهور على متجر Google Play قد يحمل جانبًا سلبيًا.

فمع ارتفاع مستوى الظهور، قد يلفت المحاكي انتباه Nintendo في وقت أقرب مما يتوقعه المطورون. وإذا حدث ذلك، قد يلقى Eden نفس المصير الذي واجهه Yuzu.

