تكنولوجيا: جهاز MSI Prestige 16 AI+ إصدار محدود من مرسيدس- AMG موتورسبورت متاح الآن

تصميم رياضي أيقوني يلتقي بأداء الذكاء الاصطناعي المتطور

أعلنت شركة MSI، الرائدة عالميًا في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة الفاخرة، بفخر عن توفر جهاز Prestige 16 AI+ إصدار مرسيدس- AMG موتورسبورت المحدود على مستوى العالم. يجمع هذا التعاون الحصري بين الهندسة المتطورة من MSI وروح مرسيدس- AMG موتورسبورت الأيقونية، مما يخلق جهاز كمبيوتر محمول يجسد الدقة والأداء والأسلوب الفريد.

““يعتبر جهاز Prestige 16 AI+ إصدار مرسيدس- AMG موتورسبورت أكثر من مجرد كمبيوتر محمول؛ إنه تجسيد لتفوق التصميم. مثل جميع طرازاتنا في فئة الأعمال والإنتاجية، يتميز بتصميم رفيع وخفيف الوزن، واتصال متنوع، وأمان قوي. من خلال هذا التعاون مع AMG، نهدف أيضًا إلى إظهار التزام MSI بتقديم أجهزة كمبيوتر محمولة تجارية موثوقة وفاخرة للجميع.”، هذا ما قاله إريك كوو، نائب الرئيس التنفيذي ومدير وحدة الأعمال للحواسيب المحمولة فيMSI .

تصميم حصري مستوحى من AMG

يتميز جهاز Prestige 16 AI+ إصدار مرسيدس- AMG موتورسبورت بتصميم مخصص مستوحى من لوحة الألوان المميزة لـ AMG باللون الرمادي والفضي مع لمسات حمراء، بالإضافة إلى علامة AMG موتورسبورت المنقوشة بدقة بالليزر. يجمع هيكله المصنوع من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم بين المتانة والوزن الخفيف، حيث يزن حوالي 1.5 كجم وسماكته حوالي 18 مم، مما يجعله مثاليًا للمهنيين الذين يتطلبون الأناقة والمرونة.

علاوة على ذلك، يأتي الجهاز مع مجموعة من الملحقات المصممة خصيصًا لعشاق السرعة، بما في ذلك وسادة ماوس تحمل صورة سيارة AMG GT، وبطاقات بريدية، وحقيبة كمبيوتر محمول وماوس تحمل شعار AMG، مما يضمن أن الأداء العالي دائمًا في متناول اليد.

أداء الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي

مدعومًا بأحدث معالج Intel® Core™ Ultra 9 الذي يتميز بوحدة معالجة عصبية مدمجة (NPU)، تم تصميم جهاز Prestige 16 AI+ إصدار مرسيدس- AMG موتورسبورت كجهاز كمبيوتر Copilot+ مصمم لتسريع سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحرير الفيديو والتصيير ثلاثي الأبعاد. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الحصري من MSI تلقائيًا بتحسين ملفات تعريف الأداء للمهام مثل العروض التقديمية، والتحرير، أو المؤتمرات دون الحاجة إلى ضبط يدوي.

شاشة OLED بمستوى احترافي

تقدم الشاشة بحجم 16 بوصة UHD+ (3840 × 2400) بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 المدعومة من سامسونج عرضًا مذهلاً مع شهادة VESA DisplayHDR 600 True Black. تغطي 100% من نطاق الألوان DCI-P3، مما يضمن ألوانًا حيوية وصادقة مثالية للمصورين والمصممين ومنشئي المحتوى الذين يتطلبون دقة لا هوادة فيها.

أمان متقدم واتصال متميز

مصمم للمهنيين، يتضمن جهاز Prestige 16 AI+ إصدار مرسيدس- AMG موتورسبورت كاميرا ويب IR بدقة 5 ميجابكسل مع التعرف على الوجه من Windows Hello، وفتحة كاميرا ويب فعلية، وأمان يعتمد على TPM 2.0. تضمن منافذ Thunderbolt™ 4 المزدوجة، وHDMI™ 2.1 (4K@60Hz)، وقارئ بطاقات SD، ومنفذ RJ-45 LAN اتصالات سلسة مع الملحقات والشاشات الخارجية دون الحاجة إلى محولات إضافية.

مؤتمرات معززة بالذكاء الاصطناعي وحركة طوال اليوم

يمكن لمحرك MSI AI المدمج ضبط الأداء بسهولة، بينما يضمن نظام إلغاء الضوضاء الاحترافي مكالمات واضحة حتى في البيئات المزدحمة. تدعم بطارية بسعة 99.9 واط في الساعة إنتاجية طويلة الأمد طوال يوم العمل.

مع جهاز Prestige 16 AI+ مرسيدس- AMG موتورسبورت، تعيد MSI تعريف تقاطع الحوسبة الاحترافية والفخامة المستوحاة من السيارات. يمثل هذا التعاون المحدود التزامًا مشتركًا بالابتكار والهندسة الدقيقة والتصميم الممتاز.

سيكون جهاز Prestige 16 AI+ مرسيدس- AMG موتورسبورت متاحًا في [الدولة]، بدءًا من [السعر] في [المتاجر/القنوات].

لابتوب ستيلث ١٦ مرسيدس أي إم جي موتورسبورت: هدف الأداء

بالإضافة إلى سلسلة Prestige، تعاونت MSI أيضًا مع مرسيدس- AMG موتورسبورت لإطلاق جهاز Stealth 16 مرسيدس- AMG موتورسبورت الذي يتميز بوحدة معالجة الرسوميات RTX 50. يحتفظ بنفس الشكل النحيف والشاشة OLED الفاخرة للحصول على مرئيات من الدرجة الأولى، ولكنه يزيد من الأداء مع وحدة معالجة الرسوميات RTX 5070 وحل التبريد Cooler Boost 5 الحصري من MSI، مما يوفر أداءً قويًا مثل سيارة AMG GT. كما أعادت MSI ومرسيدس- AMG موتورسبورت تصميم شعار غطاء الكمبيوتر المحمول حتى يتمكن المستخدمون من تقدير الحواف الحادة لشعار مرسيدس بوضوح— مما يجعل هذه الآلة حلمًا مخصصًا لعشاق الأداء حول العالم.

