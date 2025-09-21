تكنولوجيا: Ayaneo تستعرض برمجيات جهاز Pocket Air Mini في عرض تجريبي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Ayaneo مؤخرًا عن المواصفات الكاملة لجهاز Pocket Air Mini المخصص للألعاب المحمولة منخفضة التكلفة، وتبعتها بتفاصيل الأسعار للأسواق الصينية والعالمية. ومؤخرًا، عادت الشركة عبر بث مباشر جديد ركز هذه المرة على استعراض برمجيات الجهاز.

سيعمل Pocket Air Mini بنظام اندرويد 11 مباشرة عند تشغيله لأول مرة، مع واجهة تشغيل خاصة تحمل اسم AYAHome تتميز بإمكانيات تخصيص واسعة. يستطيع المستخدمون إعادة تغيير حجم الأيقونات سواء على الشاشة الرئيسية أو في درج التطبيقات، حيث يمكن تحويلها إلى شكل بطاقات أكبر.

كما يمكن إنشاء مجلدات للتطبيقات والألعاب، والتبديل بين أوضاع الأداء المختلفة، إضافة إلى تغيير تخطيط الأزرار بين أسلوب Xbox أو Nintendo.

وأظهر العرض أيضًا قائمة الإعدادات السريعة، التي تتيح التحكم في سطوع الشاشة ومستوى الصوت، وتفعيل أو إيقاف WiFi أو وضع الطيران، فضلًا عن تخصيص إضاءة RGB لعصا التحكم.

وبجانب AYAHome، سيأتي الجهاز بواجهة إضافية شبيهة بالمنصات تحمل اسم AYASpace. من خلالها يمكن للمستخدمين ربط أزرار الجهاز بالتحكمات الافتراضية على الشاشة للألعاب التي لا تدعم يد التحكم بشكل أصلي. كما توفر AYASpace تحكمًا أكثر دقة في إعدادات الأداء وإضاءة RGB.

وخلال البث، شاركت Ayaneo نتائج اختبار AnTuTu تُظهر أداء وحدة معالجة الرسوميات Mali-G76 MP4 المدمجة في معالج Helio G90T مقارنةً بمعالجات منافسة مثل Snapdragon 662 و Snapdragon G1 Gen 2 المستخدم في أجهزة Mangmi Air X و Retroid Pocket Classic.

أما عن الأسعار، فسيتاح Pocket Air Mini للطلب المسبق في أكتوبر بسعر يبدأ من 69.99 دولارًا لنسخة 2 جيجابايت رام و32 جيجابايت تخزين، بينما يبلغ سعر نسخة 3 جيجابايت رام و64 جيجابايت تخزين 79.99 دولارًا. ويُذكر أن هذه أسعار حصرية للحجز المبكر، حيث سيرتفع السعر لاحقًا إلى 89.99 و99.99 دولارًا عند الطرح الرسمي.

