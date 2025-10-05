تكنولوجيا: سوني تتراجع سرًا عن تطوير ألعاب كان ينتظرها عشاق PlayStation منذ سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في صناعة ألعاب الفيديو، تظهر مشاريع جديدة باستمرار تمنح اللاعبين فرصة لاكتشاف عوالم وقصص مبتكرة. لكن في المقابل، هناك عناوين لم يحالفها الحظ، مثل مجموعة الألعاب التي ألغتها شركة PlayStation سرًا رغم طلبات الجماهير المستمرة لإعادتها.

إحدى أبرز هذه الألعاب هي The Order: 1886، التي صدرت عام 2015 على جهاز PS4، وتميّزت بجودة رسوماتها المذهلة وقصتها الغنية التي تركت انطباعًا قويًا لدى اللاعبين. منذ ذلك الحين، ظلّ الجمهور يطالب بجزءٍ ثانٍ، ويبدو أن PlayStation استمعت لتلك المطالب في البداية.

لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا، إذ أوضح المخرج الإبداعي في استوديو Ready at Dawn، رو وِيراسوريا، خلال مقابلة مع الصحفي الفرنسي جوليان شايز، أن الفريق كان قد انتهى بالفعل من كتابة نصّ يزيد على عشر صفحات، بهدف تحويل اللعبة إلى ثلاثية تتضمن الأجزاء The Order: 1891 وThe Order: 1899.

وكانت الخطة تشمل أيضًا تطوير أسلوب اللعب بإضافة طور جماعي متعدد اللاعبين بدل الاكتفاء بالتجربة الفردية، إلى جانب توسيع القصة لتدخل القرن العشرين مع شخصيات أكثر عمقًا وتفاصيلًا. غير أن هذه الأفكار لم ترَ النور، بعدما قررت PlayStation إلغاء المشروع بالكامل.

ووفقًا لتصريحات أندريا بيسّينو، الشريك المؤسس في Ready at Dawn، فقد جاء القرار نتيجة التقييمات المتباينة التي حصلت عليها The Order: 1886 عند إطلاقها، ما جعل الشركة اليابانية تفقد الثقة في مستقبل السلسلة.

ورغم خيبة الأمل التي شعر بها محبو اللعبة، إلا أن The Order: 1886 ما زالت قابلة للّعب على جهاز PS5 بفضل خاصية التوافق العكسي. ومع ذلك، قد يجد اللاعب نفسه ممزقًا بين شعورين متناقضين: الإعجاب بجمالها الفني، والإحباط من الإمكانيات الكبيرة التي لم تُستغل.

المصدر