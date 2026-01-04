تكنولوجيا: أكثر الأجهزة المنتظرة للارتداء بالذكاء الاصطناعي في #CES2026 قد لا تكون النظارات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل انطلاق CES 2026 رسميًا، بدأت أحد أبرز توقعات ZDNET للاتجاهات الكبرى في المعرض تتحقق بالفعل: الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كشفت Memories.ai عن مشروع LUCI (Long Understanding Contextual Intelligence)، وهو نموذج بحثي مصمم لتوفير أساس لتطوير أجهزة قابلة للارتداء بالذكاء الاصطناعي يرغب الناس فعليًا في استخدامها. يمكن للمطورين الاستفادة من الجهاز لإنشاء أجهزة ذكية قابلة للارتداء، توفر قيمة فعلية للمستخدمين.

ويُذكر أن الاسم قد يبدو مألوفًا، حيث عرضت الشركة سابقًا LUCI Pin في CES الماضي، وكان حينها مجرد نموذج عرض استهلاكي، أما اليوم فقد تحوّل المشروع إلى جهاز موجه للمطورين.

وقال شون شين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، لـ ZDNET: “بعد فشل العديد من الأجهزة القابلة للارتداء بالذكاء الاصطناعي عالية المستوى، أدركنا أن المجال يحتاج إلى نضج أكبر، لذلك حوّلنا LUCI من جهاز استهلاكي إلى تصميم مرجعي على مستوى النظام لشركات الأجهزة الذكية الأخرى لاختباره والبناء عليه باستخدام نموذج الذاكرة البصرية الكبير (LVMM) الخاص بنا، والذي يمنح الذكاء الاصطناعي القدرة على التذكر بطريقة مشابهة للبشر”.

ويعتمد نجاح LUCI على طبقة الذاكرة المتينة التي توفرها Memories.ai عبر نموذج LVMM الخاص بها. ووفقًا للشركة، فإن الأجهزة المنافسة، مثل الدبابيس، والقلادات، والنظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فشلت سابقًا لأنها لم تتمكن من تقديم ذاكرة حقيقية، مما أدى إلى استجابات غير دقيقة أو مفيدة للمستخدم.

وأضاف شين: “الأجهزة القابلة للارتداء الفاشلة عادةً ما كانت تلتقط البيانات دون فهمها، بينما LUCI تفهم حياتك بصريًا وسياقيًا وبشكل مستمر، سواء لتذكر الأشخاص الذين تقابلهم، أو تحويل حياتك اليومية إلى مقاطع فيديو مفيدة، أو تزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي بسياق العالم الواقعي الكامل، لتقديم قيمة حقيقية من اليوم الأول”.

ويعمل LUCI 2.0 على معالجة البيانات عبر تحويل الفيديو المستمر الذي يلتقطه الجهاز إلى إطارات مشفرة منظمة على الجهاز نفسه، يمكن استخدامها للفهرسة واسترجاع المعلومات في ما يسمى “البحث والاستدعاء في أقل من ثانية”.

كما يمكن للمطورين تعديل جوانب مثل عمر البطارية، والتأخير، والتحكم في الخصوصية، وأنماط تجربة المستخدم، مع توفر LUCI بالفعل كقاعدة. ويمكن حجز الجهاز المخصص للمطورين الآن، مع توقع التوفر الكامل لاحقًا في 2026.

وأكد شين أن الاستراتيجية مشابهة لاستراتيجية Google Nexus، من خلال توفير أجهزة موجهة للمطورين لاستعراض برمجياتها ودفع النظام البيئي قدمًا. وتشمل الخطة التعاون مع شركات رائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء بالذكاء الاصطناعي، مثل Rokid وSharge وRayNeo، لدمج تقنيات Memories.ai في أجهزتهم.

ويعتبر الدبوس نفسه العنصر الأساسي في مشروع LUCI. ويحتفظ التصميم بمظهره المربع الأنيق مع مشبك مغناطيسي، ويضم كاميرا واسعة الزاوية بزاوية رؤية 109 درجات، ومفتاح خصوصية، ووزن أقل من 45 جرامًا، مع دعم تسجيل مستمر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ويؤكد شين: “LUCI ليس مجرد جهاز، بل نظام متكامل يتكون من العتاد الخفيف (LUCI Pin)، وتطبيق مصاحب على الهاتف، ونموذج عالمي في الوقت الحقيقي يقوم بترميز العالم المادي إلى ذاكرة بصرية منظمة، مما يتيح للجهاز فهم الأشخاص والأحداث والسياق مع مرور الوقت، وليس مجرد الاستجابة للأوامر”.

ومن أبرز اهتمامات الشركة سلامة البيانات، خاصة مع الأجهزة القابلة للارتداء التي تلتقط بيانات المستخدم باستمرار. وأوضح شين أن هذا القلق يتم التعامل معه عبر التعاون مع “مقدمي خدمات سحابية رائدين” واتباع “أفضل الممارسات لضمان أمان البيانات على مستوى المؤسسات، والتشفير، والتحكم في الوصول عبر النظام بأكمله”.

كما تعمل الشركة بالتعاون مع كوالكوم لتمكين تجربة معالجة كاملة على الجهاز نفسه، مما يسمح بتخزين ومعالجة جميع الذكريات البصرية محليًا، لتوفير طبقة إضافية من الخصوصية للمستخدمين.

المصدر