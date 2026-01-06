تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Series 11 تتوفر بأقل سعر لها على الإطلاق CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر ساعة Apple Watch Series 11 حالياً في عرض خاص بأقل سعر رصدناه حتى الآن. يمكنك اقتناء الساعة الذكية مقابل 300 دولار، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 25% عن سعرها الأصلي (توفير بقيمة 100 دولار). ومن المعتاد أن تزداد وتيرة التخفيضات كلما اقتربنا من شهر سبتمبر، وهو الموعد التقليدي للإعلان عن الجيل الجديد من ساعات Apple.

لماذا تستحق الاقتناء؟

التقييم العام: تُعد Series 11 خيارنا لـ “أفضل ساعة ذكية بشكل عام”، وقد حصلت على تقييم 90 من 100 في مراجعتنا العملية.

البطارية والتصميم: أثار إعجابنا عمر البطارية الذي تجاوز في اختباراتنا الـ 24 ساعة المقدرة رسمياً. كما تمتاز الساعة بخفتها ونحافتها؛ حيث يأتي الهيكل بسمك 9.7 ملم، مما يجعلها تتعادل مع Series 10 كأنحف ساعة Apple حتى الآن.

الميزات الصحية والجديدة: يعد تتبع اللياقة والصحة من أهم عوامل الجذب للساعة، وتقدم Series 11 ميزات وإضافات هامة:

الصحة: تدعم تتبع النوم (الذي أصبح مريحاً بفضل حجم الساعة الصغير) وإشعارات ارتفاع ضغط الدم (Hypertension).

الإيماءات: أضافت الساعة إيماءة جديدة عبر “نقر المعصم” (wrist flick) تتيح لك رفض الإشعارات، إنهاء المكالمات، وإسكات المنبهات أو المؤقتات دون لمس الشاشة.

دعم الشبكات: حصل طراز GPS + Cellular أيضاً على خصم بقيمة 100 دولار، وتُعد هذه أول ساعة من Apple تدعم شبكات الجيل الخامس (5G).

الخلاصة: نادراً ما نرى منتجات Apple بخصم يصل إلى 25% من سعر التجزئة. لذا، إذا كنت في السوق لشراء ساعة ذكية، وخصوصاً إذا كنت من مستخدمي iPhone، فإن هذا العرض يستحق الاهتمام.

