تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon X2 Plus في معرض CES2026#

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادة ما يجلب معرض CES موجة من الأخبار من مصنعي الرقائق، وقد استغلت شركة Qualcomm حدث هذا العام للإعلان عن معالج الكمبيوتر المحمول Snapdragon X2 Plus. يُعتبر هذا الإصدار نسخة مخففة (أكثر تواضعاً) مقارنة بشريحة Snapdragon X2 Elite الرائدة التي كشفت عنها الشركة في سبتمبر الماضي.

المواصفات الرئيسية والذكاء الاصطناعي:

التوافر: سيتوفر المعالج في الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 Copilot+ .

الذكاء الاصطناعي: تأتي وحدة المعالجة العصبية (NPU) المدمجة من نوع Hexagon لتقدم أداء يصل إلى 80 TOPS (تريليون عملية في الثانية) لتشغيل مهام الذكاء الاصطناعي.

وحدة المعالجة المركزية (CPU):

المعمارية: المعالج مزود بوحدة معالجة مركزية Qualcomm Oryon من الجيل الثالث.

عدد الأنوية: يأتي بخيارين: إما 6 أنوية أو 10 أنوية. (للمقارنة، يوفر طراز Snapdragon X2 Elite خيارات بـ 12 أو 18 نواة).

تحسينات الأداء (مقارنة بالجيل السابق): وفقاً للشركة، يقدم هذا الجيل تحسينات ملحوظة:

الرسوميات (GPU): يأتي كلا الإصدارين من Snapdragon X2 Plus مزودين بوحدة معالجة رسوميات Adreno، والتي شهدت تحسناً في الأداء يصل إلى 29% مقارنة بالإصدار السابق.

تغطية معرض CES 2026: يقام المعرض في لاس فيغاس من 4 إلى 9 يناير. وكالمعتاد، يتواجد فريق Engadget في الموقع لتغطية كافة الأخبار والمنتجات. تابعوا التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لشركات مثل LG وLego وHisense وNVIDIA وHyundai وغيرها عبر المدونة الحية لمعرفة أحدث المستجدات

المصدر: