تكنولوجيا: Brisk It تنقل تقنية الطهي بالذكاء الاصطناعي إلى داخل المنزل بفرن ذكي في CES 2026

من خلال فرن Neoma متعدد الوظائف الذي يوضع على أسطح المطبخ (Countertop)، تقدم الشركة ميزات ذكاء اصطناعي تلعب دور "مساعد الشيف" و"خبير التغذية" في آن واحد، لمساعدتك على ابتكار أطباق تناسب ميزانيتك، ونظامك الغذائي، ونمط حياتك.

فرن Neoma الذكي:

قدرات الذكاء الاصطناعي: يساعد نظام Brisk It Agentic AI في تخطيط الوجبات وطلب البقالة، بالإضافة إلى التحكم في دورات الطهي التلقائية للوصفات التي يختارها.

المواصفات الفنية: المدى الحراري والوقت: يتراوح نطاق درجة الحرارة من 90 إلى 450 درجة فهرنهايت، مع فترات طهي تمتد من دقيقة واحدة وحتى 12 ساعة. الوظائف: يتيح الجهاز إمكانيات متنوعة تشمل الخبز، التحمير (Roasting)، القلي الهوائي، والمزيد.

التصميم والملحقات: يأتي مزوداً بسلة للقلي الهوائي، وصينية خبز، ورف فرن، وصينية تجميع الفتات. يتميز ببناء قوي من الفولاذ وباب زجاجي، مما يجعله ملائماً لمعظم المطابخ.

شواية الغاز الهجينة (AI Hybrid Gas Grill): لم تغادر الشركة ساحة الشواء الخارجية؛ حيث أعلنت أيضاً عن شواية هجينة جديدة:

التقنية الهجينة: تجمع بين احتراق الغاز وحبيبات الخشب، مما يتيح للمستخدمين إضافة نكهة تدخين الخشب أثناء الشواء بحرارة عالية.

الذكاء الاصطناعي: يدعم الجهاز الطهي التكيفي وخطط الوجبات المخصصة.

التوافر والسعر:

ستتوفر الشواية الهجينة لدى المتاجر في وقت لاحق من هذا العام.

سيتم طرح فرن Neoma عبر حملة على منصة Kickstarter في شهر فبراير قبل إطلاقه للبيع بالتجزئة.

لم تكشف الشركة عن أسعار أي من الطرازين في بيانها الصحفي.

