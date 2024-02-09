العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار معقولة قد بدأ

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الرياض - أميرة القحطاني - شركة Honor، التي استمرت كشركة مصنعة مستقلة بعد انفصالها عن Huawei ، بدأت العمل على طرح طراز X9b ، الذي عرضته في أكتوبر، إلى السوق العالمية، ظهرت الآن بعض الميزات الرئيسية للهاتف الذكي، الذي ظهر سابقًا في قاعدة بيانات BIS، ميزات Honor X9b المعروفة وتاريخ الإطلاق.
ميزات Honor X9b المشاعة وتاريخ الإطلاق
سيتم طرح هاتف Honor X9b للبيع في 15 فبراير، علاوة على ذلك، عندما نلقي نظرة على الصور الترويجية الرسمية التي تشاركها العلامة التجارية، نرى أن الجهاز سيأتي مع مستشعر ماكرو عريض للغاية بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مقربة من الشركة، لن يكون هناك فرق كبير في الميزات بين إصدارات الجهاز العالمية والصينية، لذلك يمكن القول أن المنتج يحتوي على لوحة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5 كيلو بايت ومعدل تحديث 120 هرتز. كما أنه يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع 19.9: 9 ولون 10 بت، ويحتوي الهاتف الذكي على تصميم شاشة مثقوبة.
يعمل الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. يتم إنتاج مجموعة الشرائح بهندسة 4 نانومتر ، ويحتوي على 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 و 4x 1.8 GHz – نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة الرسومات Adreno 600.
مواصفات Honor X9B
|الميزات
|الوصف
|الشاشة
|6.78 بوصة ، دقة 1.5 كيلو بايت ، معدل تحديث 120 هرتز ، لوحة AMOLED ، نسبة عرض إلى ارتفاع 19.9: 9 ، لون 10 بت
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|الكاميرات
|الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل، الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية 108 ميجابكسل ، 5 ميجابكسل عريض للغاية ، مستشعر ماكرو 2 ميجابكسل
|ذاكرة الوصول العشوائي
|8/12 جيجابايت LPDDR4x
|التخزين
|256 جيجابايت تخزين داخلي
|البطارية
|5800 مللي أمبير ، شحن سريع 35 واط
|الاتصالات
|SIM مزدوج ، 5G ، Wi-Fi 802.11ac ، Bluetooth 5.1 ، GPS ، NFC ، USB-C ، مقبس صوت 3.5 ملم
|نظام التشغيل
|Magic OS 7.2 المستند إلى Android 13
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.