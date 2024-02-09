العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار معقولة قد بدأ

الرياض - أميرة القحطاني - شركة Honor، التي استمرت كشركة مصنعة مستقلة بعد انفصالها عن Huawei ، بدأت العمل على طرح طراز X9b ، الذي عرضته في أكتوبر، إلى السوق العالمية، ظهرت الآن بعض الميزات الرئيسية للهاتف الذكي، الذي ظهر سابقًا في قاعدة بيانات BIS، ميزات Honor X9b المعروفة وتاريخ الإطلاق.

ميزات Honor X9b المشاعة وتاريخ الإطلاق

سيتم طرح هاتف Honor X9b للبيع في 15 فبراير، علاوة على ذلك، عندما نلقي نظرة على الصور الترويجية الرسمية التي تشاركها العلامة التجارية، نرى أن الجهاز سيأتي مع مستشعر ماكرو عريض للغاية بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مقربة من الشركة، لن يكون هناك فرق كبير في الميزات بين إصدارات الجهاز العالمية والصينية، لذلك يمكن القول أن المنتج يحتوي على لوحة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5 كيلو بايت ومعدل تحديث 120 هرتز. كما أنه يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع 19.9: 9 ولون 10 بت، ويحتوي الهاتف الذكي على تصميم شاشة مثقوبة.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. يتم إنتاج مجموعة الشرائح بهندسة 4 نانومتر ، ويحتوي على 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 و 4x 1.8 GHz – نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة الرسومات Adreno 600.

مواصفات Honor X9B