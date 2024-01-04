الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ، فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ " أبو الأمة " في جمهورية تركمانستان الصديقة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بالضيف وتبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد .. معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقديم والازدهار.

ونقل رئيس مجلس الشيوخ التركماني إلى سموه تحيات فخامة سردار قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تحياته وتمنياته إلى فخامة رئيس تركمانستان.

كما بحث سموه وفخامة قربان قولي بردي محمدوف.. علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف الجوانب التنموية والاستثمارية والاقتصادية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية التي تتسق مع أولويات البلدين في دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.

وأكد الجانبان في هذا السياق اعتزازهما بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يعزز مصالحهما المتبادلة.. وأثنى سموه على الدور الهام الذي قام به قربان قولي بردي محمدوف في تعزيز علاقات البلدين وازدهارها.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار المسؤولين.