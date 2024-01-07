الشارقة الخيرية تسير حاوية من الأجهزة الطبية إلى موريتانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سيرت جمعية الشارقة الخيرية حاوية تضم أجهزة طبية لدعم مراكز رعاية كبار السن وأصحاب الهمم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المناطق النائية حيث تأتي موريتانيا من بين 110 بلدان حول العالم تشملها مساعدات الجمعية وأعمالها الإنسانية.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية أن الحاوية تستهدف نحو2500 مستفيد و تتضمن حزمة من المساعدات الطبية الممثلة في 44 سريرا طبيا و16 كرسيا متحركا لكبار السن وأصحاب الهمم وأجهزة تنفس صناعي إلى جانب توزيع 1000 نسخة من القرآن الكريم على المساجد في بعض القرى النائية و9 أطنان من التمور موجهة إلى 1000 أسرة في مناطق متفرقة من أنحاء العاصمة نواكشوط .