الامارات | الأرصاد: انخفاض في «الحرارة» اليوم.. وسقوط أمطار حتى السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض، خلال الفترة الحالية، لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس اليوم الخميس يكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً حتى صباح الجمعة، لافتاً إلى حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خصوصاً على البحر.

وأوضح المركز أن طقس يوم غد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية الشمالية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار نهاراً، كما يكون الطقس رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، فيما تظل الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خصوصاً على البحر.

وأفاد المركز بأن طقس السبت المقبل سيعود صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكون بعض السحب شرقاً مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكوّن بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأرجع المركز سبب انتشار موجة الضباب الكثيف التي شهدتها جزيرة أبوظبي، خلال اليومين الماضيين، والتي أدّت لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية لمستويات متدنّية، إلى حدوث اختلاف في درجة الحرارة بين سطح الأرض والهواء، موضحاً أنه عند هدوء الرياح على الدولة، وارتفاع الرطوبة ما بين 90% و100% وانخفاض درجة الحرارة على سطح الأرض، يتكثّف البخار ويتحول إلى ضبّاب.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن الضباب يعد من الظواهر الجوية المؤثرة سلباً، والتي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث بسبب تدني الرؤية الأفقية، وقد تصل في بعض الأحيان للانعدام، كما يعد من الظواهر الجوية المائية، التي يتكثف فيها بخار الماء في الغلاف الجوي قرب سطح الأرض، لافتاً إلى أنه إذا كانت الرؤية أقل من 1000 متر يُسمى بـ«الضباب الكثيف» أما إذا كانت الرؤية أكثر من 1000 متر يُسمى بـ«الضباب الخفيف».

وتوقّع المركز استمرار تشكّل ضباب خفيف على الدولة صباح اليوم الخميس، كما أكد أنه يواصل إصدار التحذيرات والبيانات بأماكن وكثافة الضباب، ومدى الرؤية المتوقعة على مدار الساعة، مناشداً مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر في فترات تشكل الضباب.