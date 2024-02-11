الامارات | "الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار اليوم.. وحالة "عدم استقرار الطقس" تتعمّق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى ساعات الليل مع استمرار سقوط الأمطار، منوهاً إلى أن هذه الحالة تتعمق مرة أخري صباح الغد الباكر مع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها رياح هابطة تصل أحياناً إلى 70 كم/س.

وأشار المركز إلى أن كميات السحب تخف تدريجياً من بعد عصر غدٍ، وتقل فرصة سقوط الأمطار ليلاً.

*وبحسب المركز فقد شهدت ليلة أمس حتى صباح اليوم أمطاراً غزيرة مع برق ورعد على منطقتي "سبخة مطي وحرس حدود الجزيرة" بمنطقة الظفرة، فيما سقطت أمطار غزيرة على مخيرز ومدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأوضح أن منطقة بدع المطاوعة بمنطقة الظفرة شهدت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد، بينما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على "بدع دعفس، حبشان، مزيرعة، بو حصا، ام ليله" بمنطقة الظفرة، موضحاً أن مناطق أخرى في الولة شهدت سقوط أمطار متوسطة، هي "قرين العيش، الرويس بمنطقة الظفرة، شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، طريف، المرفأ (أبو الأبيض– الرويس).

وذكر المركز سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على "غياثي" بمنطقة الظفرة، طريق الشيخ محمد بن زايد (دبي) الخزنة (العين)، كما سقطت أمطار خفيفة على "السلع، الشويهات، الحمرا" بمنطقة الظفرة، وجزيرة دلما، والطويلة، وشخبوط ، ومصفح (أبوظبي)، وكذلك "الخزامية والممز في الشارقة، ومشيرف بعجمان، والباهية، الرحبة وغنتوت في أبوظبي، وخورفكان بالشارقة، و غليلة وخور خوير والرمس برأس الخيمة، وجزيرة أبوظبي، وجزيرة صير بني ياس، والسلمة بأم القيوين.