الامارات | سبتمبر الأعلى في «الزواج» ومارس الأكثر في «الطلاق» بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن محكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة الشرعية الابتدائية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفاع معدلات الزواج في إمارة الفجيرة خلال العام الماضي 2023، مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج الصادرة من المحكمتين خلال العام الماضي 604 عقود زواج، بينما بلغ عدد العقود في العام الذي سبقه 571 عقداً.

وبينت الإحصاءات أن شهر سبتمبر سجل أعلى نسبة في عقود الزواج بمحكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة، تمثلت في 68 عقد زواج، يليه شهر يوليو بـ64 عقداً، ثم شهر أكتوبر بـ62 عقداً، وفي المقابل سجل شهر مارس الماضي 14 شهادة طلاق، وهو الأعلى في نسبة إصدار شهادات الطلاق من محكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة خلال العام الماضي، فيما يليه شهر يونيو الذي سجل 13 شهادة طلاق. وأوضحت الإحصاءات أن حالات الطلاق بين المواطنين خلال العام الماضي في إمارة الفجيرة سجلت زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ تم إصدار 60 شهادة طلاق بين المواطنين.

ويشار إلى أن وزارة العدل تقوم بتطوير أداء الموجهين الأسريين في المحاكم الاتحادية ببرامج علمية معتمدة، وذلك لتطوير قدراتهم في تأدية دورهم بالشكل الأمثل، وإنجاح مهمتهم في حل المشكلات الأسرية والحفاظ على الاستقرار العائلي الذي يمثل حجر أساس التنمية الاجتماعية، بما يخدم خطط وسياسات الدولة في مجال رفع مؤشرات التلاحم الأسري.