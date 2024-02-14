اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن زايد: بفضل رعاية أخي محمد بن راشد أصبحت "قمة الحكومات" منصة عالمية على أرض الإمارات

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: بفضل رعاية أخي محمد بن راشد أصبحت "قمة الحكومات" منصة عالمية على أرض الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس" :" الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في "القمة العالمية للحكومات 2024" والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم. بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا