«كليفلاند كلينك أبوظبي».. علاج متطور لأورام البروستات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي - جزء من شبكة M42 - عن تقديمه لتقنية الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة في أبوظبي في خطوة تثري الخيارات العلاجية المتقدمة والمتاحة لمرضى أورام البروستات ضمن حرمه الطبي.

ويعتبر العلاج الجديد الذي يحمل اسم Focal One إجراءً ثورياً وغير جراحي يوفر للمرضى بديلاً لرعاية مرضهم بأدنى حدود التدخل.

ويستخدم علاج Focal One موجات فوق صوتية مركزة تستهدف الأنسجة المريضة وتقضي عليها دون الحاجة لإجراء شقوق أو تخدير المريض.

ويتم تنفيذ هذا الإجراء بإرشاد مباشر من قبل روبوت متخصص إذ يولد موجات فوق صوتية بشدة مدروسة نحو البروستات، بما يقود للقضاء على الخلايا الخبيثة بأقل قدر ممكن من الضرر على الأنسجة السليمة المحيطة، وبفضل القدرة على استهداف الخلايا السرطانية داخل البروستات تساعد التقنية العلاجية بالموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة Focal One في تجنب الآثار الجانبية لعلاج سرطان البروستات، بما يشمل مشاكل الذكورة وسلس البول وأعراض الإفراغ المزعجة.

وقال الدكتور وليد حسن رئيس قسم أمراض المسالك البولية بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي «على الرغم من أن علاج الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة Focal One ليس مناسباً لجميع مرضى أورام البروستات إلا أنه يبقى خياراً علاجياً فعالاً بالنسبة للمرضى المصابين بدرجة منخفضة من السرطان ويرغبون بتجنب العلاجات الأكثر تدخلاً، مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، كما أن مدة التعافي من هذا العلاج أقصر بشكل عام في حين يقدم مرونة عالية تتمثل في القدرة على إعادة تطبيقه في حال عودة الورم أو عدم شفائه بشكل كامل».

ويعتبر سرطان البروستات أحد أكثر خمس أنواع من السرطان شيوعاً حول العالم، والورم الصلب الأكثر انتشاراً بين الرجال مع تشخيص 1.41 مليون إصابة جديدة في عام 2020 لوحده وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور وليد حسن إن علاج هذا المرض أمر ممكن بشكل كبير في مراحله الأولى مع توافر الخيارات العلاجية المتقدمة مثل علاج الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة Focal One والتي تعزز من إيجابية المخرجات العلاجية للمرضى.

وللحد من مخاطر أورام البروستات يتعين على الرجال إجراء الفحوص الدورية بعد سن 40 عاماً، واتباع أنماط غذائية صحية بما يشمل الإقلاع عن التدخين والالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وتعتبر الزيارة الدورية لطبيب مسالك بولية أمراً هاماً لتشخيص المرض مبكراً، والحفاظ على صحة الجهاز البولي التناسلي بشكل عام.