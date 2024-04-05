الامارات | «سعيد أحمد لوتاه الخيرية» تتبرع بـ 15 مليون درهم لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مؤسسة الجليلة» - التي تقود ركيزة العطاء في «دبي الصحية» - عن تقديم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم، لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الذي يعد أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان على مستوى إمارة دبي.

يأتي هذا التبرع تأكيداً على التزام مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بدعم العمل الخيري والإنساني المستدام داخل الدولة وخارجها، عبر مسيرة تمتد لأكثر من نصف قرن من العطاء للمؤسس سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، وتعزيز الجهود الرامية لتأكيد نموذج دبي الرائد في كل المجالات وفي مقدمتها مجال الرعاية الصحية.

وقال عضو مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية المهندس حسين بن ناصر لوتاه: «اقتداء بنهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت من العمل الخيري وتعزيز مجالاته المختلفة رافداً أساسياً في مبادراتها واستراتيجياتها التنموية والإنسانية، وانطلاقاً من التزامنا في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بممارسة المسؤولية الاجتماعية ودعم أنشطة التعليم والأبحاث في المجالات الطبية برئاسة رئيس مجلس الأمناء الفريق ضاحي خلفان تميم، يسرنا أن نقدم دعمنا لمؤسسة الجليلة ورسالتها النبيلة والمتمثلة في إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل من يحتاج إليها تحقيقاً للأهداف الرئيسة للمؤسسة».