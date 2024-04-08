«الهلال الأحمر» وزّع 322 ألف وجبة إفطار صائم منذ بداية رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي 322.500 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال 65 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم، موزعة على 47 موقعاً جغرافياً، في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأوضح مركز أبوظبي أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، توزع يومياً في مدينة أبوظبي وضواحيها 10.750 وجبة إفطار صائم يومياً، منها 2000 وجبة توزع خارج الخيم، و8750 وجبة توزع داخل الخيم.

ونفذ مركز مدينة أبوظبي مشروع إفطار صائم بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات، حيث تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، وأيضاً سلامة الطعام قبل توزيعه، وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وتستهدف هيئة الهلال الأحمر في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن تكون في مناطق السكن العمالية، وفي الأماكن القريبة من المساجد، والتي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال هذا العام، مبادرة رمضانية جديدة، تتضمن إقامة مواقع وخيام رمضانية لإفطار الصائم خاصة بالنساء فقط، وتم تنفيذها في ثلاثة مواقع في أبوظبي ودبي وعجمان.

ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة «الهيئة» الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» الذي استفاد منه على مستوى الدولة مليون شخص بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما استفاد نحو 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 3 ملايين و500 درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص مستفيد من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين، و500 ألف درهم.