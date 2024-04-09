"تراحم الخيرية" توزع 20 ألف سلة غذائية بقيمة 4 ملايين درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، استفادت منها الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن مبادرة "المير الرمضاني" أحد المبادرات والمشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال الدكتور أحمد تهلك مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، إن مبادرة توزيع المير الرمضاني بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية للمؤسسة للمساهمة في توفير احتياجات الأسر المستفيدة في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها ومساعدتها في توفير احتياجاتها.

وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة من المواد الغذائية والمعيشية، وأنها تتبع كل السبل للوصول إلى الفئات المستحقة لتوفير ما يلزمها.وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق على مستوى الدولة.

ولفت تهلك إلى أن المؤسسة بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.