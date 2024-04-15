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"الموارد البشرية والتوطين" تدعو شركات القطاع الخاص لأخذ الحيطة والحذر خلال فترة الأحوال الجوية الاستثنائية

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة الى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

وقالت الوزارة في تعميم: "نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة فإننا نوصي كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها وذلك خلال فترة التقلبات الجوية، على أن تلتزم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل امارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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