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حاكم عجمان يعزي سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.. داعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية، مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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