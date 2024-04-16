تمديد ساعات عمل مترو دبي حتى الثالثة صباحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي يوم 16 أبريل 2024، حتى الساعة 3:00 صباحاً اليوم التالي، لتسهيل تنقلكم خلال الأجواء الماطرة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع