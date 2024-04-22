الامارات | «إسلامية دبي» تقدم أموال زكاة وصدقات ووجبات طعام إلى متضرّري المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أموال زكاة وصدقات ووجبات طعام إلى متضرّري منخفض «الهدير» الجوي من مواطنين ومقيمين، وحرصت على متابعتهم بالتعاون المباشر والتنسيق مع الجمعيات الخيرية المرخصة في إمارة دبي، التي حصرت الحالات، وحرصت على تقديم العون إلى جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على مستوى الإمارة، ممن تضرّروا في أموالهم أو بيوتهم أو أعمالهم أو أي احتياجات أخرى جرّاء هذا المنخفض.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باعتماد حزمة مبادرات وتدابير عاجلة لمواجهة تداعيات منخفض «الهدير» الذي شهدته الدولة أخيراً، هي انعكاس لملحمة اجتماعية حثيثة نفخر بها ونحرص على استدامتها، وهي تلبي الغايات الأساسية لـ«أجندة دبي الاجتماعية 33»، حيث جعلت قيادتنا الرشيدة الإنسان أولاً هو محور اهتمامها، كونه أساس البناء ومحور التنمية، لافتاً إلى أن الفزعة لإنقاذ الإنسان وإغاثة الملهوف هي جزء أصيل من عمل نهج دولتنا الحبيبة، دولة الخير، التي تمتد يدها لمساعدة الإنسان في شتى بقاع العالم.

وأشار إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تابعت الحالات الإنسانية بين المقيمين والمواطنين، وقامت بتوفير الدعم اللازم لها.