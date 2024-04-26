تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية وذلك من الساعة 04:45 وحتى الساعة 09:00 اليوم الجمعة.
ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية وذلك من الساعة 04:45 وحتى الساعة 09:00 اليوم الجمعة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية