نهيان بن مبارك: رعاية عمال الإمارات في مقدمة الأولويات

30 ابريل 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دعم ورعاية عمال الإمارات سيظلان من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقدر عالياً ما أسهم به عمال الإمارات من جهود من أجل نهضتها وازدهارها، مشيراً إلى أن شعار «إمارات زايد تجمعنا» سيظل منهجاً وأسلوب حياة لنا جميعاً، بما يؤكد قوة التلاحم المجتمعي لهذا الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه احتفالات الإمارات باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع «كيزاد للمجمعات»، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة والذي أُقيم في قرية السعديات للإسكان بأبوظبي، أمس، بمشاركة أكثر من 5000 من عمال الإمارات على اختلاف ألوانهم وأديانهم وجنسياتهم، وثقافتهم، وبحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد كبير من الشخصيات.

وتضمن الاحتفال كلمة افتتاحية لمعاليه، وفيلماً وثائقياً عن عمال الإمارات وما يحظون به من رعاية اجتماعية وصحية ورياضية وترفيهية، كما تحدث بالحفل عبد العزيز أحمد باوزير، الرئيس التنفيذي لـ«كيزد للمجمعات»، الشريك الاستراتيجي لوزارة التسامح والتعايش في الأنشطة كافة المتعلقة بعمال الإمارات، كما قدم طلاب مدرسة أبوظبي المهنية استعراض «معاً» الذي يرصد مكانة العمال وأهميتها ودورها في نهضة المجتمعات، ثم قدموا عرضاً تراثياً «فن الليوا»، إضافة على عروض للفنون الهندية والغربية، كما تم تكريم عمال الإمارات أبطال كأس التسامح للكريكت، وقدمت مدرسة جيمس كمبردج العالمية بأبوظبي استعراضاً بعنوان «نزدهر بروح المجتمع»، وقدم كورال أصوات التسامح استعراض «وقفة واحدة»، إضافة إلى العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات والجوائز.

«إمارات زايد تجمعنا»

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته: نلتقي اليوم تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا» للاحتفال بالسلام والتآلف والأخوة الإنسانية التي تتمتع بها بلادنا، فنحن هنا، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، لنعبر عن الامتنان والتقدير لإخوتنا وأصدقائنا في مجتمعات العمال على تفانيهم ومساهماتهم المهمة في تقدم وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار معاليه إلى أن التعاون المثمر بين الجميع لدعم ومساندة عمال الإمارات فرصة هامة بالنسبة لنا جميعاً، وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ذاتها، للتعبير عن الشكر والتقدير لقيمة العمل ودور عمال الإمارات، وللمساعدة في تمكينهم جميعاً من الازدهار، مؤكداً أهمية أن تستمر هذه العلاقة في النمو، وأن تكون ذات فائدة متبادلة، قائلاً: «وبهذه الروح، أدعوكم جميعاً ليس فقط للمشاركة في هذه الأنشطة، ولكن أيضاً لاقتراح مشاريع ومبادرات مفيدة يمكن أن تساعد في تعزيز تعاوننا وتثري حياتكم بشكل أكبر، وأؤكد لكم أننا في وزارة التسامح والتعايش، نسعد بالتعاون مع مجتمعات (كيزاد) وشركاء آخرين، وسننظر في جميع الاقتراحات ونسعى لتنفيذ أفكاركم التي تؤكد وتحترم القيم العميقة والطموحات التي تجمعنا جميعاً والذين يعيشون ويعملون في هذا البلد».

من جانبه، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن عمال الإمارات هم الشريك المهم في تطورها ونهضتها على مر السنوات، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة حريصة كل الحرص على حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنتجة وصحية لهم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تأهيل العمال وتثقيفهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم طبقاً للقانون، مؤكداً أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال فرصة لتهنئتهم ولمزيد من التواصل معهم، وفرصة لكي يعبروا عن قدراتهم.

من جانبه، قال عبد العزيز أحمد باوزير، الرئيس التنفيذي لـ«كيزاد للمجمعات»، إن الاحتفال بيوم العمال العالمي فرصة لنا جميعاً لتهنئة عمال الإمارات، ولكي نؤكد لهم أننا معهم، وندعمهم، ونقدم صور الرعاية كافة لهم، والمساهمة في تعزيز جودة حياة العمال من خلال توفير مزيد من الإمكانات للرعاية الصحية والرفاهية وتنمية قدراتهم، مؤكداً أن «كيزاد» ستظل دائماً داعماً للجهود كافة التي تصب في صالح عمال الإمارات.

من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «إي آند الإمارات»: «نعمل جميعاً في (إي آند) على تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، كما تقدر مساهمة العمال في تطور ونمو مجتمعنا، ونسعى جاهدين لتمكين العمال للاستفادة من وسائل الاتصال، وذلك باستخدام أدوات رقمية، مثل تطبيق (Five) والهواتف الذكية المجانية».

في ختام الاحتفال، أشاد عدد كبير من عمال الإمارات المشاركين بالحدث عن تقديرهم لاهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكبار المسؤولين بها، بالعمال ورعايتهم، وتقدير دورهم في نهضة الوطن، مؤكدين أنهم يبذلون كل الجهد لكي يسهموا في نهضة هذا الوطن الغالي، الذي يوفر لهم الأمن والأمان والتسامح والسلام، وبيئة عمل تساعد على التطور والنجاح، مثمنين حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على التواصل مع عمال الإمارات، والاحتفاء بهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، ليس فقط في يومهم العالمي، وإنما في أي توقيت على مدار العام.