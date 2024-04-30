سيف بن زايد: انخفاض كبير في الرسائل الترويجية للمخدرات خلال وقت قياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كوجو بواشي، رئيس العمليات والسياسات العامة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بمجموعة «ميتا»، وهيلين تشارلز، مدير إدارة السياسات العامة لمنصة «واتساب».

وناقش سموه- خلال لقائه مع المسؤولين في شركة «ميتا» العالمية، والتي تشمل العديد من المنصات واسعة الانتشار، منها «واتساب»- سبل التعاون في تبني وتنفيذ إجراءات تقنية تسهم في جهود مكافحة الجريمة، خاصة آليات الحد من انتشار الرسائل المروجة للمخدرات، وأهمية الاهتمام بهذا الجانب، لما له من أثر إيجابي يسهم في تعزيز جهود حماية المجتمعات، لاسيما فئتي الشباب والناشئة الأكثر استخداماً للتقنيات الحديثة.

وكتب سموه في منصة «إكس»: «‏سعدت بلقاء كوجو بواشي، رئيس العمليات والسياسات العامة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بمجموعة (ميتا)، حيث ناقشنا أفضل الآليات والوسائل للحد من انتشار الرسائل المروجة للمخدرات، ونعتز بالجهود التشاركية بين وزارة الداخلية ومكتب الذكاء الاصطناعي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشركة ميتا العالمية، حيث أسفرت تلك الجهود الإيجابية عن تحقيق انخفاضٍ كبير في عدد الرسائل الترويجية خلال وقتٍ قياسي».

وتتشارك وزارة الداخلية، ومكتب الذكاء الاصطناعي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشركة «ميتا» العالمية، في جهود متواصلة، لحجب وملاحقة الرسائل المشبوهة التي تستهدف مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات والمواد غير القانونية، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض كبير في عدد الرسائل الترويجية للمخدرات خلال وقت قياسي.