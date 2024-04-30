جمارك دبي تضبط أكثر من 4 ملايين قطعة بضائع مقلدة خلال الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت جمارك دبي إن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها في الربع الأول من العام 2024 بلغ نحو 62 حالة نزاع فيما تم ضبط بضائع مقلدة في 13 حالة منها شملت 4.364 مليون قطعة بقيمة 5.430 مليون درهم.

جاء ذلك في بيان ضمن احتفالها السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2024 تحت شعار "التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار".

حضر الاحتفال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مكلف بجمارك دبي، وممثلون عن شركاء الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي في الدائرة.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: "تحرص جمارك دبي على أداء مهمتها الحيوية في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المقلدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية على التصدي للبضائع المقلدة".

وتابع:" تم في الربع الأول من العام الجاري، تنظيم 5 ورش عمل للتعريف بطرق التقليد المستحدثة حضرها 92 مشاركاً من المفتشين والمختصين بالتصدي للبضائع المقلدة، وكذلك تنظيم 6 فعاليات مجتمعية للتوعية بالملكية الفكرية حضرها 6064 مشاركاً، و6 فعاليات توعية في المدارس والجامعات حضرها 309 مشاركين، بمواكبة إطلاق الدائرة جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 - 2024 حيث يسرنا أن نكرم اليوم الفائزين بالجائزة".

وأكد أن الدائرة تستمر بتقييد العلامات التجارية والوكالات التجارية، حيث شهد الربع الأول تقييد 125 علامة تجارية و49 وكالة تجارية، كما تم تسجيل 2 أصول معرفية لابتكارات موظفي جمارك دبي، وفي العام 2023 تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 8 أصول معرفية في وزارة الاقتصاد لابتكارات الموظفين.من جانبه قال سعادة دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في رسالة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، والتي عرضها بفيديو مسجل: "إن العودة إلى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة تتطلب تسخير حماية حقوق الملكية الفكرية كمحفز لإطلاق العنان لقوة الإبداع والابتكار من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة، فالملكية الفكرية هي الوسيلة الأفضل لتحويل الأفكار الجريئة الجديدة الى تأثير حقيقي في العالم، ولذلك ندعو الجميع إلى المشاركة معاً كمجتمع عالمي لتصبح حقوق الملكية الفكرية الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وكرمت الدائرة في الاحتفال المدارس والجامعات الفائزة في جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 -2024، ومكاتب المحاماة المتعاونة مع الدائرة، والدكتور عبد الرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وإيمان السلمان رئيسة قسم الملكية الفكرية بجمارك الشارقة، وجمانة حمزة البناي من جمارك دبي، والدكتور حميدة عبد العاطي علي.