هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق بالدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت صباح اليوم أمطار مختلفة الغزارة، وهبوب رياح نشطة إلى قوية مثيرة للغبار في عدد من المناطق بالدولة.

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة وأحاياناً خفيفة على دبي ومنطقة الظفرة والفجيرة وأم القيوين وأبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، مع رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وأكد الأرصاد ضرورة تجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.