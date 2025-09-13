طحنون بن زايد يلتقي مستشارة رئيس وزراء بريطانيا لشؤون الذكاء الاصطناعي

13 سبتمبر 2025 22:31

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، فرص توسيع الشراكات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت جايد ليونغ، مستشارة رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، حيث ناقشنا التحولات المتسارعة في هذا المجال، من تطوير النماذج اللغوية المتقدمة وتزايد متطلبات الطاقة، إلى ترسيخ معايير السلامة».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما بحثنا فرص توسيع الشراكات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي وتطوير اختبارات السلامة على المستوى العالمي، بما يعزز مساهمتنا في صياغة مستقبل آمن ومسؤول لهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي».

