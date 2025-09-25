عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مونتينيغرو في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس مونتينيغرو، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل سموه إلى فخامته، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لمونتينيغرو وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة ياكوف ميلاتوفيتش سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وبحثا مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع مونتينيغرو، وتتطلع إلى تعزيز العمل المشترك لاستثمار كافة الفرص المتاحة، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون الثنائي، ويدعم رؤى البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.