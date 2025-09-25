خالد بن محمد بن زايد يستقبل عدداً من الضيوف والمشاركين في منتدى الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من الضيوف والمشاركين في النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية، الذي تنظِّمه دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، تحت شعار "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة"، خلال يومي 24 و25 سبتمبر في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين استعراض عدد من الموضوعات الرئيسية التي ناقشها المنتدى، ومن بينها توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في تطوير الخدمات الاجتماعية، وتقديم نماذج رعاية مُبتكَرة تُراعي احتياجات الأطفال والشباب وكبار المواطنين.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن قطاع الرعاية الاجتماعية يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً سموّه إلى أن فاعلية هذا القطاع لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الراهنة، بل في قدرته على استشراف التحديات المستقبلية، بما يلبي تطلعات المجتمع ويرفع مستوى جودة الحياة.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ والشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان.