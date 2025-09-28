اخبار الخليج / اخبار الإمارات

مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي

مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي، وذلك خلال زيارة سموّهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

