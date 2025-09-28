اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي، وذلك خلال زيارة سموّهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

