"مرصد الختم" يوثق من أبوظبي ألسنة اللهب الشمسية

ابوظبي - سيف اليزيد - وثق مرصد الختم الفلكي ظهر اليوم، نشاطاً شمسياً لافتاً، حيث أظهرت الصور العديد من البقع الشمسية كبقع سوداء داكنة، وظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة "Spicules" على حافة الشمس، وأشرطة داكنة على سطحها "Filaments"، بالإضافة إلى ألسنة اللهب الشمسية "Prominences" المنبعثة من حافتها.

وتم التقاط الصور باستخدام تلسكوب شمسي متخصص من نوع "هيدروجين ألفا"، الذي يسمح بمشاهدة الطبقة اللونية للشمس "Chromosphere"، الواقعة فوق الطبقة الضوئية "Photosphere" المرئية بالعين المجردة، ما يوفر فرصة فريدة لمتابعة النشاط الشمسي بأدق تفاصيله.