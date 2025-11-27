وزراء الإعلام العرب يعتمدون مبادرة الشيخة فاطمة لإعلام الطفل

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

اعتمد وزراء الإعلام العرب مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الهادفة إلى إعطاء جائزة إعلام الطفل العربي بعداً عربياً أوسع بما تحمله من دلالات اجتماعية وتربوية وتنموية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز إنتاج محتوى إعلامي خلاق يخدم قضايا الطفل العربي، وذلك بقيادة وإشراف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس الإمارات للإعلام. جاء ذلك في القرارات والتوصيات الصادرة في ختام أعمال الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والهيئات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى المجلس.

قضايا إعلامية نوعية

وفي سياق توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب للتعامل مع القضايا الإعلامية النوعية، بما فيها أوضاع الطفل في المنطقة العربية، وافق المجلس على اعتماد جائزة إعلام الطفل العربي بالتعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال وقطاع الشؤون الاجتماعية)، وبمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للعمل بصورة تشاركية على إعطاء هذه الجائزة الرفيعة بعداً عربياً واسعاً.

وذكر بيان صدر عن الاجتماع الوزاري أن المجلس، وحرصاً على مواكبة التحولات في المشهد الإعلامي والرقمي، رحّب بمبادرة دولة الإمارات لتنظيم برنامج حول «هندسة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي»، وتكليف اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد وزراء الإعلام العرب ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بكافة أبعادها السياسية والإنسانية والحقوقية، وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة، وحث وسائل الإعلام العربية على الاستمرار في تغطية التطورات الراهنة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مستنكرين استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين في خرق سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني.

ميثاق الشرف الإعلامي

وفيما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي، أكد المجلس أهمية الترويج للميثاق وفق التعديلات التي أُدخلت عليه خلال الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية في 23 أبريل 2025، مع التأكيد على تفعيل مقتضياته وتعميمه على أوسع نطاق في الساحة الإعلامية العربية، والالتزام بضوابطه المرتبطة بالأمانة والموضوعية والدقة والمصداقية، وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ خطابات التحيز والتمييز واحترام المقومات السيادية للدول الأعضاء. كما اعتمد المجلس الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة العربية الموحدة للتعاطي مع القضايا البيئية والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع الرؤية العربية 2045 المعتمدة في القمة العربية (34) في بغداد مايو 2025.

تثمين الشخصية الحضارية

وفيما يخص خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، شدد المجلس على ضرورة التنفيذ المحكم والمتكامل لآليات ومكونات هذه الخطة، بدءاً من تقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، مروراً بمواجهة السردية الإسرائيلية، وصولاً إلى تثمين الشخصية الحضارية والثقافية العربية والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب. وفي هذا السياق، كلّف المجلس فريقاً من الخبراء بوضع رؤية شاملة وإطار زمني لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية. كما دعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات الصلة إلى مواصلة جهودها في تنفيذ برنامج خريطة الإعلام العربية للتنمية المستدامة.

ومن منطلق الحرص على استكمال صياغة رؤية عربية موحدة للتفاوض مع الشركات الإعلامية الدولية، حث المجلس فريق العمل المعني بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية على الإسراع في إعداد هذه الرؤية تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة.

جائزة التميز الإعلامي العربي

وعلى صعيد الأنشطة المصاحبة، وافق المجلس على تسمية الرباط عاصمة للإعلام العربي لسنة 2026، والدوحة لسنة 2027، ودمشق لسنة 2028، مع التأكيد على تخصيص محور خاص عن القدس الشريف ضمن برنامج الفعالية، بالنظر إلى الطابع المتفرد لهذه المدينة المقدسة على المستويات الروحية والثقافية والعمرانية.

وعلى هامش أعمال الدورة، قام معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم الوزير المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين أحمد عساف، في إشارة تضامنية مع القطاع الإعلامي الفلسطيني. كما سلّم شهادات تقديرية لنخبة من الإعلاميين العرب، إضافة إلى جوائز مالية برعاية كريمة من دولة الكويت للفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي في مختلف التخصصات المكتوبة والسمعية - البصرية والرقمية.