رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تناولا خلاله المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية في دولة والأزهر الشريف خاصة في مجال دعم قيم التعايش والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما تبادل سموه وفضيلة شيخ الأزهر التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعله شهر بركة وخير على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين وسلام واستقرار في العالم أجمع.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الدائم الذي تقدمه دولة الإمارات للأزهر ورسالته، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه ويديم على الدولة وشعبها التقدم والازدهار.

كما أكد شيخ الأزهر خلال الاتصال أهمية رسالة «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» ودورها في تكريم الجهود الهادفة إلى تعزيز قيم التعايش والتعاون والتواصل والأخوة الإنسانية عالمياً.

