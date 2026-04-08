توقعات الطقس غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً قد تتخلله بعض السحب الركامية، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43، والمد الثاني عند الساعة 04:32، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والجزر الثاني عند الساعة 21:48.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:54، والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 07:53، والجزر الثاني عند الساعة 20:39.