انت الان تتابع خبر طقس العراق للأسبوع الأول من 2024.. أمطار خفيفة وانخفاض بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والوسطى صحواً مع بعض الغيوم، وصحو الى غائم جزئي مع زخات مطر متفرقة ليلاً في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت، أن "يوم الأربعاء، الطقس صحو في المنطقة الوسطى، وصحو و احياناً غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وصحو واحياناً غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشارت الهيئة إلى، أن "الخميس القادم، الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي الى غائم في المنطقة الشمالية، وصحو في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة القادم، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً إلى غائماً جزئياً وفرصة لزخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية، وفي المنطقة الشمالية فالطقس غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً الى غائماً جزئياً وفرصة لزخات مطر خفيفة، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

