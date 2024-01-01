الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع تساقط امطار متفرقة خفيفة خاصة في المناطق الشمالية

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الثلاثاء المقبل حيث يتحوّل الى متقلّب وماطر محليًا".
واشارت الى ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم "غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات. اما الطقس غدا غائم جزئياً الى غائم احيانا و رياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط امطار متفرقة خفيفة خاصة في المناطق الشمالية و بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".
ولفتت الى ان "طقس الأربعاء غائم في الفترة الصباحية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة في تلك الفترة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".
واوضحت ان "طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات".
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