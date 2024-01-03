القضاء الأميركي يتّهم السناتور منينديز بتلقّي رشاوى لخدمة مصالح قطر

أظهرت وثائق قضائية نشرت أنّ السناتور الأميركي بوب منينديز، المتّهم أساساً بتلقّي رشاوى للعمل لحساب الحكومة المصرية، وُجّهت إليه تهم جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر.

ويتّهم القضاء الفدرالي السناتور الديمقراطي بأنّه تلقّى رشاوى مقابل تسهيله استثماراً قطرياً في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.

وأوضحت اللائحة الاتّهامية أنّ منينديز أدلى "بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر" وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.

والسناتور البالغ من العمر 70 عاماً متّهم أيضاً، وفقاً للائحة نفسها، بأنّه عرّف هذا المطوّر العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية.

وبحسب اللائحة الاتهامية فإنّ منينديز وافق على أن يتلقّى، وتلقّى بالفعل مع زوجته نادين، "رشاوى بمئات آلاف الدولارات"، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.