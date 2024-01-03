شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: التعريف بأسباب الأزمة يرفع الوعى وخلل الرقابة يرفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، في لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم جدا رغم وجود التحديات والصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.

ونوهت بأنه إذا استعانت الحكومة بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار، مع الاستعانة بالخبراء، لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين لكي يعملون بالتوازي مع استراتيجية الدولة.

وشددت على ضرورة توافر الرقابة، على أساس أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار رفع الأسعار، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.