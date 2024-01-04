الداخلية تكشف حقيقة اعتداء شرطي على عاطل وإتلاف ممتلكاته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة فيديو اعتداء الشرطة على عاطل بمدينة بنها في القليوبية.

تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تيك توك" من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تضمن ادعاء (صاحب الحساب، مقيم بمحافظة القليوبية) بقيام رجال الشرطة بالتعدي عليه بالسب والقذف وترويع أسرته وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل سكنه.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 5 /12/2023 تلقي قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا من شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية بتضررهما من قيام الشاكي "عاطل له معلومات جنائية" - وآخران بممارسة أعمال البلطجة والتعدي عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما وإتلاف " فاترينة" خاصة بهما بدائرة القسم باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم، وقيام الشاكي باستقلال سيارة ومحاولة الاصطدام بهما لفرضه إتاوة عليهما ورفضهما لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة الشاكي "صاحب الحساب" 2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشد الشاكي عن السيارة المستخدمة في الواقعة .. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.