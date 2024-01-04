وزارة الخارجية تطرح وظائف تعاقدية للرجال والنساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تفتح وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس باب التقديم على عدد من الوظائف التعاقدية الخالية للرجال والنساء السعوديين للعمل في بعض السفارات والقنصليات الوطنية في الخارج.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، توفر وظائف تعاقدية للكوادر الوطنية المؤهلة للجنسين للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

وجاءت وظائف وزارة الخارجية وفق المسميات الوظيفية التالية: (باحث، إدارية مساندة، مترجم لغة إنجليزية، سكرتير تنفيذي، أخصائي علاقات عامة ، باحث قانوني).

ووفرت الوزارة للمقبولين على الوظائف عدد من المميزات المالية منها:(أجر شهري، بدل سكن، تأمين طبي، تذاكر سنوية، بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، بدلات أخرى).

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن العمل متاح في كلا من (السفارة في واشنطن، والقنصلية العامة في نيويورك، الخليج 365 الدائم في نيويورك، القنصلية العامة في هيوستن، القنصلية العامة في لوس أنجلوس).

وظائف وزارة الخارجية السعودية..أخر موعد للتقديم

وتبدأ وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية في استقبال طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 22 جماد أخر 1445هـ/ 4 يناير 2024م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 29 جماد أخر 1445هـ/ 11 يناير الجاري.

وزارة الخارجية.. منصة تأشيرة السعودية

وفي سياق أخر كانت وزارة الخارجية أشارت عبر حسابها على أكس، إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها لدخول المملكة وأداء العمرة لتكون التأشيرة أول تجارب زوار السعودية الميسرة لرحلة روحانية مميز، وجاء ذلك بعد نشر برنامج خدمة ضيوف الرحمن تغريدة حول منصة تأشيرة السعودية قائلة:" منصة تأشيرة تُمكِّن فكرة القدوم… وتسمح بالعبور… وأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين والتعرّف على معالم المملكة بكل سهولة وسرعة".