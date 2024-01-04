7 شروط للتقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس الموافق 4 يناير في استقبال طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة للكوادر الوطنية من الرجال والنساء للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق لشروط ومعايير محددة.

موعد التقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية

وفتحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية باب استقبال طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة اليوم الخميس الموافق 22 جماد أخر 1445هـ/ 4 يناير 2024م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 29 جماد أخر 1445هـ/ 11 يناير الجاري.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التعاقدية للجنسين من السعوديين للعمل في:

السفارة في واشنطن.

القنصلية العامة في نيويورك.

الخليج 365 الدائم في نيويورك.

القنصلية العامة في هيوستن.

القنصلية العامة في لوس أنجلوس.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوظائف التعاقدية الشاغرة بها جاءت تحت المسمى الوظيفي التالي:(باحث، إدارية مساندة، مترجم لغة إنجليزية، سكرتير تنفيذي، أخصائي علاقات عامة ، باحث قانوني).

ووفرت الوزارة للمقبولين على الوظائف عدد من المميزات المالية منها:(أجر شهري، بدل سكن، تأمين طبي، تذاكر سنوية، بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، بدلات أخرى).

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية

وحددت وزارة الخارجية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفها الحالية والتي جاءت على النحو التالي: