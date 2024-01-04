مصرع شخص دهسته سيارة نقل فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخص مصرعه إثر حادث سير على طريق "المنصورة - دمياط الشرقي" بمحافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق أمام نزلة كوبرى الشرقاوية تجاه قرية الخيارية مركز المنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث سير لأحد المواطنين على طريق قرية الخيارية دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة المواطن "محمد السيد منيع المرسي" 54 عاماً، ومقيم بدكرنس ،جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات