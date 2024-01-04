"نقل النواب": مشروعات النقل ساهمت في إحداث طفرة كبيرة فى مجال التنمية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت طفرة كبيرة وهامة فى مجالات الطرق والنقل وأيضا فى كل المجالات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن صيانه الكبارى، وتعطل المرور بالطريق الدائري.

وتابع رئيس لجنة النقل، أن مشروعات النقل ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.

وأوضح عابد، أن الطرق الجديدة ساهمت بشكل كبير فى حركة نقل البضائع والتجارة علاوة على تسهيل تنقل المواطنين مما ساهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوى، بشأن عدم صيانة كبارى المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية والثانى بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائرى عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل، والطلب المقدم من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن عدم تنفيذ سلالم كهربائية بمحطة مترو شبرا الخيمة أسوة بباقى محطات خطوط المترو الثلاثة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذى تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتى المرج وعزبة النخل،والطلب الثانى بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذى تسببه المحطة، وأيضا طلب إحاطة بشأن الحاجة الضرورية إلى تحويل العديد من مواقف السيارات العشوائية بحى المرج إلى مواقف سيرفيس مقننة.