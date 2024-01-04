إنقاذ حافلة ركاب كانت عالقة بين الثلوج على طريق الضنية ـ الهرمل

قام فريق إسعافي تابع لجهاز لجهاز الطوارئ والإغاثة على سحب حافلة نقل ركاب كانت عالقة، بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد على الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل في جرود الضنية، ولم تستطع إكمال طريقها، من غير أن يتعرّض أحد من الركاب لأي أذى.

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