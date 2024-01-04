شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الإعلام المصرى تصدى لأكاذيب الغرب بشأن أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلام المصري لعب دورًا حيويًا في كشف تضليل الإعلام الغربي بشأن الأحداث فى غزة والتصدي لأكاذيبه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الإعلام المحلي يعمل على توفير معلومات دقيقة وموضوعية للجمهور، ويعتمد على مبادئ الحياد والحقيقة في نقل الأخبار.

وأوضح عدلى، أن الإعلام يستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل والمنصات الإعلامية، بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف ووسائل الإعلام الرقمية، للتصدي للتضليل الإعلامي الغربي، مشيرا إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة يساهم في توفير قنوات تفاعلية للتواصل المباشر مع الجمهور وتبادل المعلومات بشكل فعال.

وشدد عدلي على أن الإعلام المصري يعمل على مراجعة وتحليل تقارير الإعلام الغربي بشكل منهجي ونقدي، ويقوم بتوضيح الجوانب المختلفة للقضايا المثارة، كما يسعى لتوفير تقارير استقصائية وتحقيقية للكشف عن الحقائق وإزالة الغموض المحيط بها.

وذكر رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلام المصري يعمل أيضًا على تعزيز الوعي الإعلامي للجمهور، وتوعيته بأهمية التحقق من المعلومات ومصداقية المصادر الإعلامية، معرباً عن فخره بالإعلام المصري ودوره الحيوي في كشف تضليل الإعلام الغربي والتصدي لأكاذيبه.